RT: жителям России перечислили 5 симптомов для срочного обращения к врачам

Среди симптомов есть те, которые мы привыкли переносить на ногах.Врач Елена Зяблова назвала пять симптомов, которые должен знать каждый житель России и при их возникновении срочно обращаться в поликлинику, или вызывать «скорую».
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