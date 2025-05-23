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Отказавшаяся носить бюстгальтер 50 лет назад ведущая объяснила причины этого решения

Отказавшаяся носить бюстгальтер 50 лет назад ведущая объяснила причины этого решения

Американская телеведущая Вупи Голдберг заявила, что не носит бюстгальтер 50 лет Известная 69-летняя американская телеведущая и актриса Вупи Голдберг рассказала в эфире ток-шоу «Взгляд» (The View) о том, что уже около 50 лет не носит лифчик.

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