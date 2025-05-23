Отказавшаяся носить бюстгальтер 50 лет назад ведущая объяснила причины этого решения

Американская телеведущая Вупи Голдберг заявила, что не носит бюстгальтер 50 лет Известная 69-летняя американская телеведущая и актриса Вупи Голдберг рассказала в эфире ток-шоу «Взгляд» (The View) о том, что уже около 50 лет не носит лифчик.