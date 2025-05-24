Мизулина написала заявление в СК на вице-спикера Госдумы Даванкова

Ранее он потребовал от нее отчета о трате 200 млн рублей из бюджета.фото: t.me/ligainternetГлава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина подала заявление в Следственный комитет России заявление о клевете и ложном доносе на нее вице-спикера Государственной думы Владислава Даванкова.