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Приставы взыскивают с серийного отравителя Выговского почти 6 млн рублей

Приставы взыскивают с серийного отравителя Выговского почти 6 млн рублей

Приставы взыскивают с серийного отравителя Алексея Выговского почти 6 млн рублей.Согласно материалам ФССП и судебным документам, Выговский не возместил ущерб и моральный вред, причиненный преступлениями, общей суммой более 4 млн 888 тысяч рублей.

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