Приставы взыскивают с серийного отравителя Выговского почти 6 млн рублей

Приставы взыскивают с серийного отравителя Алексея Выговского почти 6 млн рублей.Согласно материалам ФССП и судебным документам, Выговский не возместил ущерб и моральный вред, причиненный преступлениями, общей суммой более 4 млн 888 тысяч рублей.