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Младшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально отказалась от фамилии отца

Младшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально отказалась от фамилии отца

15-летняя дочь Анджелины Джоли, Вивьен, официально отказалась от фамилии Брэда Питта. После развода своих родителей она не смогла установить хорошие отношения с отцом, в то время как ее сестра Шайло, наоборот, мечтает переехать к нему.

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