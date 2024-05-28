Младшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально отказалась от фамилии отца

15-летняя дочь Анджелины Джоли, Вивьен, официально отказалась от фамилии Брэда Питта. После развода своих родителей она не смогла установить хорошие отношения с отцом, в то время как ее сестра Шайло, наоборот, мечтает переехать к нему.