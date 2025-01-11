Россиянам дали советы по правильному уходу за новым авто

Чтобы продлить срок беспроблемной эксплуатации нового автомобиля, прежде всего, необходимо соблюдать все рекомендации производителя по его техническому обслуживанию (ТО), обозначил руководитель сервисного направления автомобильно маркетплейса FRESH Александр Носко.
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