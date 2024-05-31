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    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Политконсультант о смене губернатора в Самарской области: «Регион сложный и неоднородный»

Политконсультант о смене губернатора в Самарской области: «Регион сложный и неоднородный»

Сегодня губернатор Дмитрий Азаров заявил об уходе со своего поста. Через несколько часов стало известно, что президент России Владимир Путин предложил выпускнику третьего потока «школы губернаторов» из Тулы Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область.

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