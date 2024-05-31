Политконсультант о смене губернатора в Самарской области: «Регион сложный и неоднородный»

Сегодня губернатор Дмитрий Азаров заявил об уходе со своего поста. Через несколько часов стало известно, что президент России Владимир Путин предложил выпускнику третьего потока «школы губернаторов» из Тулы Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область.