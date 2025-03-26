«Сияет в его объятиях»: невесту Лепса засняли с другим — нашла жениха посолиднее

Стало известно, чем занимается Аврора после возвращения из Лондона. Аврора Киба и Дмитрий Нагиев Социальные сетиПока Григорий Лепс колесит по стране с гастролями, его молодая невеста обнимается на премьерах с другими мужчинами.
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