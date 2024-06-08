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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Владельцам устаревших консолей придётся попрощаться с онлайном в Battlefield 3, 4 ...

Владельцам устаревших консолей придётся попрощаться с онлайном в Battlefield 3, 4 ...

Владельцам устаревших консолей придётся попрощаться с онлайном в Battlefield 3, 4 и Hardline из-за отключения серверовElectronic Arts приняла решение отключить мультиплеерные сервера для трёх частей культовой серии Battlefield на старых консолях.

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