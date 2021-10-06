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Украинские радикалы потребовали от Зеленского не пускать беженцев из Афганистана

Украинские радикалы потребовали от Зеленского не пускать беженцев из Афганистана

Акция радикальных националистов состоялась в Киеве, у входа в офис президента Украины. Радикалы в ультимативной форме потребовали от властей не принимать в стране беженцев из Афганистана, мотивируя это тем, что «своих беженцев нечем кормить».

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