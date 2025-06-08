Как прошли муниципальные выборы в Латгалии?

И вновь я восхищаюсь краем голубых озёр: моей любимой Латгалией! Почему? А потому что идёт этот край по своему пути, согласно своим принципам, и не склоняет своей гордой головы! 7 июня прошли муниципальные выборы в Латвии.
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