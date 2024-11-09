В Калининграде 12 ноября пройдет мост дружбы между Россией и Германией

Globallookpress В Калининграде 12 ноября пройдет мост дружбы между РФ и Германией.Организатором мероприятия является Елена Колбасникова – пророссийская активистка, которой запретили въезд в ФРГ и Евросоюз на 20 лет.
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