Канцлер Германии Шольц сохранит пост, если принудит Украину сдаться России

На прошлой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц вверг немецкое правительство в кризис, уволив своего министра финансов Кристиана Линднера из Свободной демократической партии из-за спора о большей поддержке Украины за счет долга.
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