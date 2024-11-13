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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Канцлер Германии Шольц сохранит пост, если принудит Украину сдаться России

Канцлер Германии Шольц сохранит пост, если принудит Украину сдаться России

На прошлой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц вверг немецкое правительство в кризис, уволив своего министра финансов Кристиана Линднера из Свободной демократической партии из-за спора о большей поддержке Украины за счет долга.

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