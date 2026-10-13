Два корпуса больницы в Люберцах отремонтируют в этом году

В Ухтомской больнице в Люберцах обновляют хирургический и терапевтический корпуса. В здании 1958 года постройки прокладывают водопровод, канализацию, кабельные сети и систему кондиционирования, а также завершают монтаж перегородок, рассказали в РИАМО.