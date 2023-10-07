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Ближний Восток: война Судного дня и «Ангел» Анвара Садата

Арабские страны мечтали о реванше. 50 лет назад им показалось, что их час пробил. Египет развернул против еврейского государства несметную армию, множество танков и самолётов, поступивших из дружественного СССР.

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