Ближний Восток: война Судного дня и «Ангел» Анвара Садата

Арабские страны мечтали о реванше. 50 лет назад им показалось, что их час пробил. Египет развернул против еврейского государства несметную армию, множество танков и самолётов, поступивших из дружественного СССР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии