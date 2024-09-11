В Краснодаре перед судом предстанет псевдоруководитель строительной компании, обвиняемый в махинациях с недвижимостью

Следственной частью СУ УМВД России по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 39-летнего местного жителя, по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
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