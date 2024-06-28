Сергей Ромашкин: «Атака на Севастополь не повлияет на общий турпоток в Крым»

Вице-президент АТОР – о том, как сложится нынешний туристический сезон в Крыму Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генштабу разработать предложения по мерам оперативного реагирования на участившиеся полеты американских разведывательных дронов над Черным морем.