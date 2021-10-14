Что ждет Наталью Поклонскую в Кабо-Верде?

В Генеральной прокуратуре Украины обрадовались назначению Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде и планируют подготовить документы на ее экстрадицию из африканской страны Об этом 13 октября сообщил заместитель украинского генпрокурора, бывший руководитель так называемой «прокуратуры Автономной Республики Крым» Гюндуз Мамедов в Twitter Бывший депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская получила назначение на должность посла в Кабо-Верде в ту же самую среду, 13 октября.