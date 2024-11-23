Ковальчук: в стране созданы все условия для занятий физкультурой и спортом для всех слоев населения.

Сергей Ковальчук. Фото Минспорта22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве спорта и туризма Республики Беларусь прошла коллегия ´О работе с населением и трудовыми коллективами по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы´, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.