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Ковальчук: в стране созданы все условия для занятий физкультурой и спортом для всех слоев населения.

Ковальчук: в стране созданы все условия для занятий физкультурой и спортом для всех слоев населения.

Сергей Ковальчук. Фото Минспорта22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве спорта и туризма Республики Беларусь прошла коллегия ´О работе с населением и трудовыми коллективами по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы´, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

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