Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • саша пупкин
    Ну эт вы польстили себе))) Польша в глазах всего мира шавка))) хотя многие в мире и не знают про великую польшу))))Mysl Polska | Пол...
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    Блядь ды после такого по хорошему надо ыгнать нахер всех азеров из страны, и послов выслать. это пиздец какой-то.Азербайджанская д...
  • Николай Татарников
    Какой-то хитрый план, что то они задумали,нужно быть на чеку. Нашему провительству.Азербайджанская д...

Депутаты Госдумы заявили, что дополнительная мобилизация в России не требуется

Депутаты Госдумы заявили, что дополнительная мобилизация в России не требуется

Царьград Фото: коллаж Царьграда. Депутаты Государственной думы Андрей Картаполов и Виктор Соболев заявили, что в России нет необходимости в новой волне мобилизации, так как преимущество в украинском конфликте на стороне России.

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