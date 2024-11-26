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Украинские экстремисты рассказали о планах по переселению крымчан в Сирию

Украинские экстремисты рассказали о планах по переселению крымчан в Сирию

Миллион граждан РФ, которые переехали в Крым после 2014 года, будут высланы с полуострова. Об этом на так называемом Съезде народных депутатов в Варшаве заявил руководитель меджлиса крымско-татарского народа* Рефат Чубаров.

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