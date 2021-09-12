Западные разведки объединяются против России

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаЗападные разведки объединяются против России Автор: Константин Котлин В начале сентября ряд авторитетных южнокорейских изданий (Korea Herald, Yonhap News и др.Вернуться к статье169НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ИвановА что изменилось, всегда это было!!Alex НемоДа, тяжелее для Петрова и Боширова станет новичок провозить канистрами на территорию вражин...Дмитрий МедведевНадо внутри России создавать условия, чтобы Граждане ХОТЕЛИ защищать свою Родину а не мачеху! А посему: «Если вы хотите построить ту страну, куда будут возвращаться её сыновья и дочери, если вы хотите построить страну, откуда уезжать будут только в сезон отпусков, если вы хотите построить страну, у которой не будет чувства страха за будущее, то сделайте всего лишь два шага: 1. Приравняйте коррупцию к измене Родине, а коррупционеров — к предателям, вплоть до седьмого колена... 2. Сделайте три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это — военные, учителя и врачи... 3. И самое главное — работайте, работайте и работайте, потому как никто, кроме вас, не защитит вас, никто не накормит вас, кроме вас самих, и ваша страна нужна только вам и больше никому. Когда это станет не просто словами и простым лозунгом, а станет образом вашей жизни, значит, вы добились своего...» Голда Меир!ИвановнаОни давно уже все объединилисьLiudmila Kosteley (Моисеева)Да они всегда были против нас, так что ничего не изменится. Что можно о них сказать? ХЕРОВАЯ РАЗВЕДКА. А знаете почему? Потому что, не могли даже разведать, что на Украине ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА, а не РОССИЯ напала на Украину. И ещё следят так, что любой догадается, что под "колпаком".Александр БабковВпервые что ли всем им морды бить этим "объединенным"!?Сергей OблезовПора эти разведки понторезов, кончать по одной в неделю!!!Роман РессерКаких только блоков не было против СССР (считай, России) ... и СЕНТО, и СЕАТО, и АНЗЮС, и АНЗЮК. В итоге, все сдохли, остался один блок НАТО, который еле-еле держится. Но со входом Украины и Грузии, постигнет участь Варшавского договора.АлександрСмешные... А когда было иначе?AKAndrey KorolkevicЧто то у них глазки замылены...своих террористов в упор не видят..тAKAndrey Korolkevic...ни добавить,ни убавить...умнейшая женщина была...Алла ДубининаНичего нового, просто очередные "партнеры" вышли из тени и стали открытыми ВРАГАМИ.Валерий ФедосеевВ большинстве разведок мира рулят евреи из Одессы. Взять наглосаксонские конторы или советские, там и там трудятся пейсатые.ММарияБрехня.Леший ДремучийИнтересно: а сколько еще резидентов (помимо явных фигур влияния типа чубика, менделя, кудри и наебулиной) этой шоблы сидит в ближнем круге друзей "гаранта"?ММарияВы правы. Он Штирлиц. Гений. Всех победит. Иных уж нет, а те далече.Комментировать
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