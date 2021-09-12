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Западные разведки объединяются против России

Западные разведки объединяются против России

Автор: Константин Котлин В начале сентября ряд авторитетных южнокорейских изданий (Korea Herald, Yonhap News и др.

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Александр Иванов
А что изменилось, всегда это было!!
Alex Немо
Да, тяжелее для Петрова и Боширова станет новичок провозить канистрами на территорию вражин...
Дмитрий Медведев
Надо внутри России создавать условия, чтобы Граждане ХОТЕЛИ защищать свою Родину а не мачеху! А посему: «Если вы хотите построить ту страну, куда будут возвращаться её сыновья и дочери, если вы хотите построить страну, откуда уезжать будут только в сезон отпусков, если вы хотите построить страну, у которой не будет чувства страха за будущее, то сделайте всего лишь два шага: 1. Приравняйте коррупцию к измене Родине, а коррупционеров — к предателям, вплоть до седьмого колена... 2. Сделайте три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это — военные, учителя и врачи... 3. И самое главное — работайте, работайте и работайте, потому как никто, кроме вас, не защитит вас, никто не накормит вас, кроме вас самих, и ваша страна нужна только вам и больше никому. Когда это станет не просто словами и простым лозунгом, а станет образом вашей жизни, значит, вы добились своего...» Голда Меир!
Ивановна
Они давно уже все объединились
Liudmila Kosteley (Моисеева)
Да они всегда были против нас, так что ничего не изменится. Что можно о них сказать? ХЕРОВАЯ РАЗВЕДКА. А знаете почему? Потому что, не могли даже разведать, что на Украине ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА, а не РОССИЯ напала на Украину. И ещё следят так, что любой догадается, что под "колпаком".
Александр Бабков
Впервые что ли всем им морды бить этим "объединенным"!?
Сергей Oблезов
Пора эти разведки понторезов, кончать по одной в неделю!!!
Роман Рессер
Каких только блоков не было против СССР (считай, России) ... и СЕНТО, и СЕАТО, и АНЗЮС, и АНЗЮК. В итоге, все сдохли, остался один блок НАТО, который еле-еле держится. Но со входом Украины и Грузии, постигнет участь Варшавского договора.
Александр
Смешные... А когда было иначе?
Andrey Korolkevic
Что то у них глазки замылены...своих террористов в упор не видят..т
Andrey Korolkevic
...ни добавить,ни убавить...умнейшая женщина была...
Алла Дубинина
Ничего нового, просто очередные "партнеры" вышли из тени и стали открытыми ВРАГАМИ.
Валерий Федосеев
В большинстве разведок мира рулят евреи из Одессы. Взять наглосаксонские конторы или советские, там и там трудятся пейсатые.
Мария
Брехня.
Леший Дремучий
Интересно: а сколько еще резидентов (помимо явных фигур влияния типа чубика, менделя, кудри и наебулиной) этой шоблы сидит в ближнем круге друзей "гаранта"?
Мария
Вы правы. Он Штирлиц. Гений. Всех победит. Иных уж нет, а те далече.

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