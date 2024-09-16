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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющенко о Муравьевой: «За лето она выросла, оформилась, превратилась в настоящую красавицу. Программы сложные – чтобы накатать их, нужно время»

Ранее 18-летняя Муравьева, которая тренируется у Плющенко, выступила на контрольных прокатах сборной России, после чего отметила, что пока находится «не в своей форме».

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