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Гальтье о Месси: «Вся планета знает, на что он способен. Нужно уважать того, кто в 34 хочет испытать что-то новое»

Новый тренер «ПСЖ» высоко отозвался о Лионеле Месси. «Для Месси здесь началась новая жизнь: семейная, футбольная.

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