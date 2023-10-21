В Сочи пропавшего 78-летнего грибника нашли живым

После трёх дней поисков в лесу пожилого мужчину нашли на его даче в посёлке Прогрессе.С 15 октября пожилой сочинец находился на своей даче в Прогрессе, однако 19 октября родственники забили тревогу – с неизвестного времени мужчина не появлялся там.