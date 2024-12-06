Пошла реакция на заявления Кадырова по «потерянной» Украине и «братьям-мигрантам»

Алексей Горшков

Я, конечно, в комментариях "отгребу", но считаю, что началась какая-то кампания по травле Кадырова! Опустим ВСЁ остальное, рассмотрим первоначальный факт - малолетнего чеченца, за которого вписался Кадыров. Тот, конечно, достоин осуждения, НО НЕ УГОЛОВНОГО !!! Нигде в статье не указано, что 14 лет ему СЕЙЧАС, а на момент драк ему было 13 лет! Кадыров вступился за малолетнего чеченца, потому, что действительно - возраст привлечения к уголовной ответственности наступает с 14 лет...А тот совершил уголовно-наказуемое деяние не будучи субъектом. Это я знаю, поскольку сам следователем работал, и дела такие вёл. Более того - в Контрольно-методическом отделе Главного Следственного управления при МВД Республики Татарстан некоторое время отвечал ИМЕННО за расследование уголовных дел, возбужденных в отношении подростков! Этот момент, НЕИЗБЕЖНО адвокаты упомянут - И БУДУТ ПРАВЫ !!! "Плохой закон - тоже закон" - а с его точки зрения дело ОДНОЗНАЧНОЕ !!! По-моему, Кадыров, видя БЕСПРОИГРЫШНОЕ ДЕЛО, решил показать чеченцам, как он за них вписывается! Другое дело, что ЗРЯ ОН ТУДА "ВЛЕЗ" - И БЕЗ НЕГО РАЗБЕРУТСЯ !!! Мне кажется - НЕ "ТРАВИТЬ" Кадырова надо, а использовать КАК КОЗЫРЬ в информационной войне нынешнюю пророссийскую позицию чеченцев! Я лично был в Чечне, с которой мы столько воевали...Казалось - уж чеченцы-то зазомбированы вусмерть, и раззомбированию вообще не подлежат - во всяком случае в ближайшей перспективе... И что мы видим сейчас? Чеченцы В АВАНГАРДЕ РОССИЙСКИХ ВОЙСК !!! И это - совершенно далёкие этнически от нас люди, истовые мусульмане! Что же с нашими единокровными единоверцами украинцами будет, когда они от зомбирования очнутся? И вот именно РАЗЗОМБИРОВАНИЕ ЧЕЧЕНЦЕВ по-моему такой КОЗЫРЬ В НАШЕЙ ПРОПАГАНДЕ,что по идее "переплёвывает" ВСЕ ЦИПСОШНЫЕ "пыхтелки", а мы почему-то им не пользуемся, привычно скуля о нашей слабости в информационной войне!