Лавров объяснил, что было бы на Ближнем Востоке без поддержки Израиля США

Конфликт на Ближнем Востоке можно было бы прекратить быстро и эффективно, если бы США не оказывали Израилю всесторонней поддержки, заявил глава МИД России Сергей Лавров 27 сентября на заседании Совбеза ООН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии