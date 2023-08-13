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Тамбиев о КХЛ: «Хотелось бы, чтобы лига была равнее. Я сейчас назову 3 полуфиналистов – «Ак Барс», ЦСКА, СКА. Четвертый – «Адмирал»

– К топовым клубам другой интерес. Я читаю сейчас новости: «Топовая команда лишилась такого игрока. Как она будет закрывать плеши? Потеряли центрального – караул!» Про «Адмирал» бы написали, как нам закрывать плеши.

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