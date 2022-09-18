Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские националисты 45 раз за прошедшие сутки открывали огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, передает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Украинские националисты 45 раз за прошедшие сутки открывали огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, передает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Свежие комментарии