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Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские националисты 45 раз за прошедшие сутки открывали огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, передает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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