Торжественное построения парадных расчетов прошло на полигоне Капустин Яр

По традиции в День защитника Отечества военнослужащие полигона почтили память участников Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, а также военнослужащих, выполнявших задачи в ходе миротворческих, гуманитарных, специальных операций.
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