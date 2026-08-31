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Раннее назначение статинов при диабете связали с меньшим риском деменции

Раннее назначение статинов при диабете связали с меньшим риском деменции

Крупное когортное исследование, опубликованное в августе 2026 года, выявило устойчивую связь между ранним началом терапии статинами после постановки диагноза «сахарный диабет 2 типа» и сниженным риском развития деменции в последующие годы.

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