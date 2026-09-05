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Протаранивший остановку в Ярославле пытался скрыться от полиции

Протаранивший остановку в Ярославле пытался скрыться от полиции

РЕН ТВ 18-летний водитель Mercedes сбил пешеходов в Ярославле, когда пытался скрыться от полиции. Об этом 5 сентября сообщили в телеграм-канале "112".

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