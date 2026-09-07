Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Пермский край

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с утренней атакой украинских беспилотников на Пермский край.
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