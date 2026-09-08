One Of William Shatner's First TV Roles Was On An Iconic '50s Children's Show

A few years before he boldly went where no man had gone before, William Shatner was making a name for himself on television by entertaining kids.
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