Россияне с 21 сентября начнут получать уведомления о налоге по вкладам

Федеральная налоговая служба (ФНС) России с 21 сентября начнет использовать новый порядок рассылки уведомлений о налогах, пишет «Российская газета» со ссылкой на письмо ФНС.
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