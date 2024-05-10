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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-хавбек «Эспаньола» Моралес обвинил Хоселу в том, что форвард шантажировал клуб перед переходом в «Реал»: «Он покинул корабль, когда был нужнее всего»

После дубля нападающего «Реала» во втором матче полуфинала Лиги чемпионов в ворота «Баварии» (2:1) комментатор Педро Ньето написал в твиттере: «Эспаньол» отдал Хоселу в аренду в «Реал Мадрид».

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