Очередь перед Крымским мостом со стороны Кубани увеличилась до 1 тыс. автомобилей

Очередь на Крымский мост со стороны Тамани к 7 утра увеличилась на 300 автомобилей и составляет более 1 тысячи автомобилей, сообщается в телеграм-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту .
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