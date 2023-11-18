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Новости УрФО

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Ждите 14 декабря: Путин раздаст подарки всем пенсионерам

Ждите 14 декабря: Путин раздаст подарки всем пенсионерам

Август 2021 года. Буквально за две недели до сентябрьских выборов в Госдуму Владимир Путин подписывает указ о выдаче единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей всем российским пенсионерам —и уже неработающим, и всё ещё продолжающим трудиться.

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