Боец “Кобальт” рассказал о сложной дуэли с женщиной-снайпером ВСУ

Русский военнослужащий рассказал об одном из самых сложных боёв с женщиной-снайпером ВСУ.Русский военнослужащий, боец 15-й отдельной гвардейской механизированной бригады с позывным именем Кобальт рассказал обо одном из самых сложных своих боёв с украинским снайпером- женщиной.