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Регионы России

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Выборы депутатов Госдумы проходят в ЛНР в штатном режиме

Выборы депутатов Госдумы проходят в ЛНР в штатном режиме

В ЛНР 18 сентября стартовали выборы депутатов Государственной думы и муниципальных депутатов. По данным Общественного штаба по наблюдению, процесс голосования проходит штатно.

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