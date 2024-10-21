TASS/AP/Vadim Ghirda Лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор обратился к баллотирующейся на второй срок президенту Молдавии Майе Санду и заявил, что она и ее "еврохозяева" не нужны в стране.
Шор назвал "разгромом" Санду результаты голосований в Молдавии
Комментарии
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Александр Пятнистый
Ну, если ее вдохновляет судьба Муссолини- вперед и с песнями!!! А так- пусть молдавия тащится в ЕС, потом будут проситься оттуда. Но ведь там- вход-рубль, выход-10
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17 час.
Валентин Воробьев
Хорошо-то хорошо, но Санду опять выиграла. Почему не пойму. Дали бы ей под зад пинка коленом!
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16 час.
Дмитрий Гурин
Санду "пока" не выиграла. почитайте в Википедии насчет 50%+1 голос. Но вот это "пока" во втором туре ей уж точно не светит... так что х.з. что может быть. Но то что должен быть второй тур это уже не оспоримо по "Конституции республики Молдова", но будет ли он...вопрос открытый..... Видимо поэтому ВВП и не напирает сейчас на СВО на Одесскую область граничащую с Молдавией и Преднестровьем, чтоб было меньше поводов для "Российских деверсий".
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13 час.
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