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Шор назвал "разгромом" Санду результаты голосований в Молдавии

Шор назвал "разгромом" Санду результаты голосований в Молдавии

TASS/AP/Vadim Ghirda Лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор обратился к баллотирующейся на второй срок президенту Молдавии Майе Санду и заявил, что она и ее "еврохозяева" не нужны в стране.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
Ну, если ее вдохновляет судьба Муссолини- вперед и с песнями!!! А так- пусть молдавия тащится в ЕС, потом будут проситься оттуда. Но ведь там- вход-рубль, выход-10
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17 час.
Валентин Воробьев
Хорошо-то хорошо, но Санду опять выиграла. Почему не пойму. Дали бы ей под зад пинка коленом!
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16 час.
Дмитрий Гурин
Санду &quot;пока&quot; не выиграла. почитайте в Википедии насчет 50%+1 голос. Но вот это &quot;пока&quot; во втором туре ей уж точно не светит... так что х.з. что может быть. Но то что должен быть второй тур это уже не оспоримо по &quot;Конституции республики Молдова&quot;, но будет ли он...вопрос открытый..... Видимо поэтому ВВП и не напирает сейчас на СВО на Одесскую область граничащую с Молдавией и Преднестровьем, чтоб было меньше поводов для &quot;Российских деверсий&quot;.
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13 час.

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