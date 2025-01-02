Как планировали при Сталине Атмосферное фото, показывающее обстановку и настрой времен начала индустриализации: по стройплощадке рабочие ходят строем и со знаменем.
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Как планировали при Сталине Атмосферное фото, показывающее обстановку и настрой времен начала индустриализации: по стройплощадке рабочие ходят строем и со знаменем.
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