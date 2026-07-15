Калужский TENET вошёл в тройку лидеров российского авторынка

Калужский автомобильный бренд Tenet по итогам первого полугодия 2026 года занял 10,5% российского авторынка и вошел в тройку самых продаваемых марок в стране, об этом 15 июля сообщили в администрации Калуги.
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