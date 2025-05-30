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Новый метод лечения лёгочной артериальной гипертензии даёт надежду пациентам на продвинутой стадии заболевания

Недавно проведённое исследование показало, что относительно новый препарат для лечения лёгочной артериальной гипертензии (ЛАГ) эффективен в предотвращении смерти у пациентов с более продвинутой стадией заболевания.

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