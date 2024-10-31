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Украинское СМИ сделало "экстренное" заявление о войсках КНДР в России. В Сети отреагировали мгновенно: "Ааа!!! Я знал!!!"

Украинское СМИ "Униан" с пометкой "Экстренно" сделало заявление о войсках КНДР в России. В Сети на него мгновенно отреагировал телеграм-канал "Голос Мордора".

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