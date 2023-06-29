Вестник Бабушкинского района

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В центре долголетия на Коминтерна заработала комната прохлады

В центре долголетия на Коминтерна заработала комната прохлады

Фото В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства МосквыПереждать летнюю жару жители нашего района смогут  в Центре московского долголетия «Бабушкинский», где постоянно поддерживается комфортная температура и доступна прохладная питьевая вода.

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