В центре долголетия на Коминтерна заработала комната прохлады

Фото В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства МосквыПереждать летнюю жару жители нашего района смогут в Центре московского долголетия «Бабушкинский», где постоянно поддерживается комфортная температура и доступна прохладная питьевая вода.
Фото В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства МосквыПереждать летнюю жару жители нашего района смогут в Центре московского долголетия «Бабушкинский», где постоянно поддерживается комфортная температура и доступна прохладная питьевая вода.
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