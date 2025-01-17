В Бугульме прокуратура требует привлечь УК к ответственности за ненадлежащую уборку снега

Прокуратура Бугульмы инициировала проверку в отношении управляющей компании «ЖЭУ-6» после появления в социальных сетях видеоролика, на котором инвалид-колясочник самостоятельно убирает снег возле входной группы и пандуса многоквартирного дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии