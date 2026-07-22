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Царьград

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ФАС возбудила дело против "Фермент" из-за роста цен на "Бифилиз"

ФАС возбудила дело против "Фермент" из-за роста цен на "Бифилиз"

ФАС России возбудила дело против ООО Фирма "Фермент" за монопольно высокие цены на препарат "Бифилиз (ВИГЭЛ)".

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