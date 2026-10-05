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В Татарстане бывшие руководители коммерческой организации предстанут перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте средств платежей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего учредителя и двух бывших директоров строительной организации, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.

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