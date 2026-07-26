Десятки погибших VIPов? «Искандеры» разгромили беспилотный шабаш возле Киева Гибель офицеров ВСУ и НАТО от ракетного удара подняла вал черного юмора в украинских соцсетях — но ни жалости, ни соболезнований На Украине объявили траур после прилета по выставке беспилотных систем «Армада», которая проводилась в селе Капитановка Бучанского района Киевской области.